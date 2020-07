LoL e TFT: Riot games modifica i prezzi globali il 15 luglio (Di giovedì 2 luglio 2020) by Hynerd.it Poche ore fa è stata rilasciata una notizia sul sito ufficiale di League of Legends riguardante un aggiornamento che sarà fatto a breve riguardante i prezzi globali sia su LoL che su TFT. L’aggiornamento sui prezzi sarà effettuato il 15 luglio e successivamente saranno riportate le novità in arrivo: Diverse regioni vedranno aumentare i prezzi degli RP per tenere conto di nuove leggi fiscali, cambi di valuta, inflazione e coerenza tra le varie regioni Dal 1° fino al 15 luglio … su: LoL e TFT: Riot games modifica i prezzi globali il 15 luglio Leggi su hynerd

