OnePlus cambia strategia e sforna Nord, uno smartphone economico (Di martedì 30 giugno 2020) AGI - La svolta, per un marchio come OnePlus, non è da poco: abbandonare la totale dedizione ai cosiddetti 'flagship killer' per includere nella propria offerta anche telefoni economici. Un po' un ritorno alle origini, perché il marchio cinese era nato con l'idea di mettere a disposizione il meglio dell tecnologia disponibile a un prezzo competitivo rispetto ai marchi più blasonati. Come? Azzerando i costi di distribuzione nelle grandi catene, innanzitutto, e coinvolgendo a una community di entusiasti smanettoni nelle fasi di miglioramento del prodotto. Il gioco, però - in una realtà complessa e affollata come quella degli smartphone di fascia alta, dove a fare concorrenza agli OnePlus ci si sono messi pure gli altri marchi della famiglia Bbk come Oppo e realme - non poteva durare a lungo e così OnePlus ha dovuto ... Leggi su agi

OnePlus ha recentemente affermato che il nuovo modello Nord sarà il primo smartphone sotto il suo marchio ad essere venduto ad un prezzo inferiore ai 500$. Inoltre la società afferma che questo proget ...

OnePlus 8 12/256GB al miglior prezzo di sempre venduto e spedito Amazon

L op8 normale non l ho mai provato e non mi esprimo. L 8 pro al momento secondo me è il dispositivo più completo. Ho avuto anche s20+ e mi ha veramente deluso. Sinceramente mi sa preferisco il 7t. Amm ...

