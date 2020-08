Parliamo di Covid… cosa sta succedendo a Pechino? (Di mercoledì 17 giugno 2020) Ammetto di non avere messo in conto di tornare a parlare di Covid… eppure eccomi qui. Ho ricevuto tante domande oggi, inizialmente avevo pensato di fare una diretta, poi ho deciso, per evitare problematiche di connessione, di optare per un post sul sito.Attualmente a Pechino ci sono 137 casi di Covid19.Ieri si sono aggiunti 31 nuovi casi, tra cui 19 maschi e 12 femmine, con un’età media di 43 anni, il più piccolo di 8 anni. Le nuove misure di prevenzione e controllo e le restrizioni a Pechino e dintorni:1) E’ severamente vietato per le persone nelle zone ad alto rischio o collegate al mercato lasciare Pechino. Per ragioni di necessità la partenza può essere effettuata solo presentando il risultato negativo (entro 7 giorni dalla partenza) del test di acido nucleico.2) Nei quartieri ad ... Leggi su veladoiolacina

