Via libera entro lunedì. Ma sulla Manovra è assedio dai ministeri. Il decreto maggio diventa dl rilancio Stallo sugli immigrati da regolarizzare (Di sabato 9 maggio 2020) Si chiamerà “decreto rilancio” l’ex dl aprile destinato a sbarcare in Cdm entro questa settimana o al massimo all’inizio della prossima. Una maxi Manovra da 55 miliardi che il governo sta faticando a chiudere per alcuni capitoli che continuano a dividere, come quello sugli aiuti alle imprese. Per i quali si attende, poi, l’arrivo dall’Ue dell’aggiornamento del Temporary framework sugli aiuti di Stato. Tanto che non si esclude uno spacchettamento del provvedimento. Ciascun ministero ha stilato un elenco di proposte per ridare fiato al Paese, messo in ginocchio dall’emergenza Covid-19, e sostenere lavoratori, famiglie, imprese. Le ricette sono state messe insieme in quello che, il ministero dell’Economia chiarisce, non è la bozza del prossimo decreto ma “un brogliaccio, un documento di lavoro”. LISTA DEI ... Leggi su lanotiziagiornale Serie A - segnali positivi da Governo e comitato tecnico-scientifico : a inizio settimana il via libera

PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport : "Pasticcio Milan su Rangnick. Via libera allenamenti il 18"

Il via libera al Mes «ultralight» riaccende lo scontro M5S-Pd - tensioni nel Governo (Di sabato 9 maggio 2020) Si chiamerà “rilancio” l’ex dl aprile destinato a sbarcare in Cdmquesta settimana o al massimo all’inizio della prossima. Una maxida 55 miliardi che il governo sta faticando a chiudere per alcuni capitoli che continuano a dividere, come quello sugli aiuti alle imprese. Per i quali si attende, poi, l’arrivo dall’Ue dell’aggiornamento del Temporary framework sugli aiuti di Stato. Tanto che non si esclude uno spacchettamento del provvedimento. Ciascun ministero ha stilato un elenco di proposte per ridare fiato al Paese, messo in ginocchio dall’emergenza Covid-19, e sostenere lavoratori, famiglie, imprese. Le ricette sono state messe insieme in quello che, il ministero dell’Economia chiarisce, non è la bozza del prossimoma “un brogliaccio, un documento di lavoro”. LISTA DEI ...

capuanogio : Sandra #Zampa (sottosegretaria Salute): 'Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspe… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Camera dà il via libera alle Messe dopo un accordo sulla sicurezza con la Cei: al voto astensione d… - SkySport : Serie A, si avvicina il via libera per gli allenamenti di gruppo - GRETA1SGARBO : RT @jacopo_iacoboni: Tamponi. Mancano i reagenti Test sierologici. Quelli della Abbott, che ha vinto l’appalto di Arcuri, sono ancora in c… - Dimonios : RT @jacopo_iacoboni: Tamponi. Mancano i reagenti Test sierologici. Quelli della Abbott, che ha vinto l’appalto di Arcuri, sono ancora in c… -