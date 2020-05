Sassuolo-Juventus 0-2, dai cali di tensione alla “banfella” di Dybala. E Sarri si fa ripagare l’auto (Di sabato 9 maggio 2020) La Juventus ha la meglio del Sassuolo. Al Mapei Stadium succede di tutto. Dopo qualche minuto iniziano i cali di tensione. Non solo quelli della squadra di Roberto De Zerbi ma anche quelli della corrente. Va via la luce e si ricorre ai metodi più svariati per proseguire. Il pubblico prova ad illuminare come ai concerti, ma i cellulari non bastano. Dalla panchina l’idea geniale: portare a bordo campo l’auto di Sarri e accendere i fari. Non l’avesse mai fatto. Le pallonate che prende quella macchina! Il parabrezza va in frantumi. E il tecnico toscano, a fine primo tempo, pretende una colletta per ripagarglielo. Fa il giro degli spogliatoi e raccoglie soldi dai suoi, in particolare Rabiot e De Sciglio: “Penso che me lo dobbiate pagare solo voi due, fatevi raddrizzare i piedi“. Qualche giocatore neroverde, più per solidarietà che per ... Leggi su calcioweb.eu Calendario ripresa allenamenti Serie A calcio : le date delle 20 squadre. Apre il Sassuolo - poi Inter e Juventus

