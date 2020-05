Repubblica: per il Napoli protocollo più rigoroso dopo i nuovi positivi in Serie A (Di sabato 9 maggio 2020) Slitta a domani la ripresa degli allenamenti per il Napoli si attende, come riporta Repubblica, non solo l’esito dei tamponi, ma anche il termine del rigido protocollo imposto dalla società “È slittata di un giorno la ripresa degli allenamenti, per un ritardo dei risultati del secondo tampone eseguito sui giocatori. Solo stamattina da laboratorio dell’Università Federico II è attesa la conferma della negatività dei 26 giocatori, di Rino Gattuso e del suo staff al test del coronavirus: al termine del doppio screening di verifica nello spazio di 72 ore. Il club azzurro si è imposto un protocollo ancora più rigoroso, in seguito ai numerosi casi di positività emersi invece nel Milan, nella Samp, nel Torino e nella Fiorentina. Poco importa dunque se l’attesa si allungherà un altro ... Leggi su ilnapolista Repubblica : per il Napoli 2 tamponi in 72 ore (15mila euro)

Repubblica : nuovo stop - forse definitivo - per il rinnovo di Mertens

Ultimi sondaggi elettorali - Demos-Repubblica : percentuali partiti e gradimento leader (Di sabato 9 maggio 2020) Slitta a domani la ripresa degli allenamenti per ilsi attende, come riporta, non solo l’esito dei tamponi, ma anche il termine del rigidoimposto dalla società “È slittata di un giorno la ripresa degli allenamenti, per un ritardo dei risultati del secondo tampone eseguito sui giocatori. Solo stamattina da laboratorio dell’Università Federico II è attesa la conferma della negatività dei 26 giocatori, di Rino Gattuso e del suo staff al test del coronavirus: al termine del doppio screening di verifica nello spazio di 72 ore. Il club azzurro si è imposto unancora più, in seguito ai numerosi casi dità emersi invece nel Milan, nella Samp, nel Torino e nella Fiorentina. Poco importa dunque se l’attesa si allungherà un altro ...

borghi_claudio : @OGiannino Prego carissimo Oscar, hai visto il punto 7 della simpatica lettera di DOMBROVSKIS?… - GabrieleMuccino : C'è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte… - guerini_lorenzo : “La verà libertà si vive faticosamente tra continue insidie”. Dopo 42 anni il ricordo della tragica morte di Aldo… - MaxxMono : Lavorare meno per guadagnare ancora meno. Faremo tutto un conto. - enzo52_consul : @FabRavezzani Sono degli incapaci,prima dicono 50 centesimi perché non c'e l'iva e poi non riescono a fare un decr… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica per Coronavirus, effetto lockdown: ansia e depressione per l'85% dei giovani la Repubblica CANAVESE – Banda del buco, svaligiava le slot: due arresti (VIDEO)

CANAVESE – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Gip di Ivrea su richiesta della locale Procura della ...

Un’isola, due anime, tante specie rare

Le onde si frangono senza sosta sulla spiaggia bianca, formata da secoli di deposito di frammenti di corallo. Sulla sabbia, microscopiche tracce spariscono in piccoli buchi tra i granelli: i rifugi de ...

CANAVESE – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Gip di Ivrea su richiesta della locale Procura della ...Le onde si frangono senza sosta sulla spiaggia bianca, formata da secoli di deposito di frammenti di corallo. Sulla sabbia, microscopiche tracce spariscono in piccoli buchi tra i granelli: i rifugi de ...