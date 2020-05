Pretty Little Liars: in arrivo una reunion del cast per beneficenza (Di sabato 9 maggio 2020) Il cast della serie Pretty Little Liars sarà protagonista di una reunion virtuale per raccogliere fondi da dare in beneficenza. Pretty Little Liars sarà la prossima serie al centro di una reunion virtuale organizzata per beneficenza, come rivelato dalle star del progetto tratto dai romanzi di Sara Shepard che aveva conquistato l'attenzione degli spettatori. L'evento sarà disponibile sull'app Looped venerdì 15 maggio. I membri del cast che si incontreranno online per la gioia dei fan saranno Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell, Sasha Pieterse, Ian Harding, Janel Parrish, Tyler Blackburn. Alla reunion virtuale, a favore di ing America, di Pretty Little Liars parteciperà anche la creatrice I. Marlene King. Sulla piattaforma di cast4Good sarà possibile acquistare i biglietti per l'evento ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 maggio 2020) Ildella seriesarà protagonista di unavirtuale per raccogliere fondi da dare insarà la prossima serie al centro di unavirtuale organizzata per, come rivelato dalle star del progetto tratto dai romanzi di Sara Shepard che aveva conquistato l'attenzione degli spettatori. L'evento sarà disponibile sull'app Looped venerdì 15 maggio. I membri delche si incontreranno online per la gioia dei fan saranno Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell, Sasha Pieterse, Ian Harding, Janel Parrish, Tyler Blackburn. Allavirtuale, a favore di ing America, diparteciperà anche la creatrice I. Marlene King. Sulla piattaforma di4Good sarà possibile acquistare i biglietti per l'evento ...

NerdPool_IT : L'emergenza coronavirus porta anche una reunion del cast di Pretty Little Liars e la possibilità di video chat con… - ncteien : non ho mai finito di vedere harry potter twilight hunger games le cronache di narnia il signore degli anelli tutti… - TwitGinger : È in arrivo la reunion del cast di Pretty Little Liars! - _yaMtahWemoC_ : Pretty Little Liars, l'attrice che interpreta Emily Fields mi sta antipatica a pelle probabilmente è una brava pers… - nubesdeaire : RT @prettylittlefaz: non so voi ma io in questo momento avrei bisogno di farmi una bellissima maratona di Pretty Little Liars. Mi manca ved… -

Ultime Notizie dalla rete : Pretty Little Pretty Little Liars: Reunion virtuale per beneficenza in arrivo! Ecco quando GingerGeneration.it Pretty Little Liars: Reunion virtuale per beneficenza in arrivo! Ecco quando

In questo periodo di quarantena le celebrità stanno con diretta, video e reunion virtuali stanno cercando di tenere compagnia al loro pubblico. Poche settimane il cast di High School musical aveva can ...

Lucy Hale anticipa una sorpresa per i fan di Pretty Little Liars in diretta Instagram

3In una diretta Instagram Lucy Hale ha svelato l’arrivo di una grossa sorpresa per i fan di Pretty Little Liars – ecco cosa ha detto C’è in arrivo una succosa sorpresa per i fan di Pretty Little Liars ...

In questo periodo di quarantena le celebrità stanno con diretta, video e reunion virtuali stanno cercando di tenere compagnia al loro pubblico. Poche settimane il cast di High School musical aveva can ...3In una diretta Instagram Lucy Hale ha svelato l’arrivo di una grossa sorpresa per i fan di Pretty Little Liars – ecco cosa ha detto C’è in arrivo una succosa sorpresa per i fan di Pretty Little Liars ...