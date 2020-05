Palermo: Gdf scopre attività abusiva finanziamento in sala giochi, arrestata coppia (2) (Di sabato 9 maggio 2020) (Adnkronos) - L'operazione "testimonia l'impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria di ogni genere per ostacolare l'ingresso degli interessi criminali nell'economia legale con particolare attenzione alla prevenzione del riciclaggio e dell'autoriciclaggio", spiegano dalla Guardia di Finanza di Palermo. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : controlli Gdf a Palermo - verbalizzate cinque persone

Coronavirus : controlli Gdf a Palermo - verbalizzate cinque persone

Coronavirus : detergente venduto come sanificante - sequestro Gdf Palermo (Di sabato 9 maggio 2020) (Adnkronos) - L'operazione "testimonia l'impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria di ogni genere per ostacolare l'ingresso degli interessi criminali nell'economia legale con particolare attenzione alla prevenzione del riciclaggio e dell'autoriciclaggio", spiegano dalla Guardia di Finanza di

Noovyis : (Palermo: Gdf scopre attività abusiva finanziamento in sala giochi, arrestata coppia (2)) Playhitmusic - - TV7Benevento : Palermo: Gdf scopre attività abusiva finanziamento in sala giochi, arrestata coppia (2)... - TV7Benevento : Palermo: Gdf scopre attività abusiva finanziamento in sala giochi, arrestata coppia... - palermo24h : Articoli extra Ue con marchio CE sequestrati da Gdf Catania - venti4ore : Coronavirus controlli Gdf Palermo verbalizzate cinque persone -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Gdf Palermo: Gdf scopre attività abusiva finanziamento in sala giochi, arrestata coppia Metro Palermo: Gdf scopre attività abusiva finanziamento in sala giochi, arrestata coppia

Palermo, 9 mag. (Adnkronos) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato una coppia di coniugi, Chiara Gulotta e Domenico Cottone, rispettivamente rappresentante legale e ammi ...

Palermo, sequestrati altri due milioni al re delle gomme e delle revisioni

L'imprenditore Vincenzo Gammicchia nel mirino della Guardia di Finanza: già a novembre c'erano stato un provvedimento su 17 milioni di beni Palermo I Finanzieri del Comando provinciale di Palermo hann ...

Palermo, 9 mag. (Adnkronos) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato una coppia di coniugi, Chiara Gulotta e Domenico Cottone, rispettivamente rappresentante legale e ammi ...L'imprenditore Vincenzo Gammicchia nel mirino della Guardia di Finanza: già a novembre c'erano stato un provvedimento su 17 milioni di beni Palermo I Finanzieri del Comando provinciale di Palermo hann ...