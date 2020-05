Massimo Giletti alza un polverone la decisione è presa “ora mi sono rotto”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 9 maggio 2020), un’ospitata basta per far scoppiare il caosha sollevato un vera propriocon la partecipazione al programma la7 L’aria che tira condotto da Myrta Merlino. Il conduttore ha Infatti detto la sua a proposito della tematica affrontata a Non è l’arena, il suo programma nel quale ha invitato qualche giorno fa il magistrato Di Matteo. Il magistrato in quell’occasione raccontò di avere parlato di quanto accaduto con grande impegno e di averlo fatto in particolare con il ministro Bonafede. Il contenuto delle loro chiacchiere aveva indignato tutti i telespettatori, conduttore compreso che afferma di essere amareggiato da quanto ha ascoltato in questi giorni. Ne ha sentite davvero di tutti i colori e nemmeno a dirlo, lui è totalmente contrario alle faccende che hanno a che fare con la mafia. Lui stesso ...