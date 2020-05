La Figc riduce il ritiro al 31 maggio I tamponi? Per Gravina sono un falso problema

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 maggio 2020) Il tema deie della loro scarsità tiene banco da settimane. E’ la questione etica. Come pensare di sottoporre i calciatori a tantise non ce neabbastanza per il resto della popolazione? Lapensa che non ci sarà bisogno di un’enorme mole dimolto a lungo. Spera che a giugno ipossano essere sostituiti dai test sierologici e che dunque la strada possa diventare più semplice da percorrere. Inoltre, secondo il presidente, non sarà necessario neanche il maxi, ma unmini, non oltre il 31. “Nei piani die dei suoi collaboratori però non si andrà avanti fino a inizio agosto con questi numeri. E non ci sarà neppure bisogno di protrarre iloltre le due settimane, diciamo oltre il 31. Perché? Il presidente dellaritiene che la ...