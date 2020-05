Felipe Melo | arriva la replica a Chiellini | ”Gli brucia ancora l’eliminazione in Champions”

Gazzetta_it : #FelipeMelo, replica a #Chiellini: “Questo difensore fa sempre il fenomeno, ma rosica...” #Juventus #Inter… - GoalItalia : 'Balotelli? Da prendere a schiaffi, non è tra i primi 20 al mondo' 'Felipe Melo è anche peggio' #Chiellini ne ha… - GoalItalia : ?? '#Chiellini se la faceva sempre addosso, forse rosica ancora' ?? Felipe Melo replica al bianconero ?? - ForzAzzurri1926 : FELIPE MELO REPLICA A CHIELLINI, IL BRASILIANO NON LE MANDA A DIRE!!!!! >>> - JedHemlock : Chiellini e riuscito nell’impresa di rendermi simpatici (per un giorno) Balotelli e Felipe Melo. ?? -

Felipe Melo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Felipe Melo