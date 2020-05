Coronavirus: Abi, forte crescita domande a Fondo Garanzia, indubbio impegno banche (Di sabato 9 maggio 2020) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – L’Abi segnala che, a ieri 8 maggio, hanno nettamente superato i centomila (sono 105 mila) le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia per gli anticipi di liquidità fino a 25 mila euro, per oltre due miliardi e duecento milioni di finanziamenti richiesti dai clienti. Complessivamente sono oltre 128 mila le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia per quasi sette miliardi richiesti (6.875 milioni), pure in rilevante incremento sul giorno precedente. Questa continua crescita di domande, istruite e presentate dalle banche al Fondo di Garanzia, sottolinea l’Abi, evidenzia “l’indubbio progressivo impegno del mondo bancario impegnato in pieno nelle emergenze del Coronavirus”.L'articolo Coronavirus: Abi, forte crescita domande a Fondo Garanzia, indubbio impegno banche ... Leggi su calcioweb.eu Dopo il Coronavirus - incubo Epatite E : salto di specie dal topo all’uomo attraverso l’acqua potabile

Agevolare l'accesso al credito e velocizzare i tempi di erogazione dei finanziamenti alle imprese e alle famiglie in difficoltà per l'emergenza coronavirus. Questi gli obiettivi del protocollo regiona ...

