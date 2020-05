Chiquita Italia dona una tonnellata banane per bisognosi di Scampia | Afragola e Cardito

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 maggio 2020) Unadiper idi: arle e’ stata, attraverso un distributore che e’ voluto rimanere anonimo. Ad occuparsi delle consegne saranno due corrieri d’eccezione: il noto judoka Gianni Maddaloni e Claudio Ferrara, dell’Associazione Nazionale per la Legalita’ “Senza Bavaglio”. “La beneficenza e’ sostanza, – ha detto il benefattore – non dovete ringraziare noi ma Dio e la Madonna che ci dando la forza di lavorare e aiutare chi ne ha piu’ bisogno”. Il gesto di solidarieta’, che non restera’ isolato, consentira’ alle parrocchie didi inserire nei pacchi del cibo anche le, alimento fondamentale per la crescita dei bambini. “Non sappiano chi ringraziare, – hanno detto Maddaloni e Ferrara – ...