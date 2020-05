Alena Seredova | ‘Ho una lista nera dei nomi da non dare a mia figlia’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di sabato 9 maggio 2020)tra poco meno di un mese diventerà mamma per la terza volta e dopo due figli maschi (David Lee, 10 anni, e Louis Thomas, 12 anni avuti con Gianluigi Buffon), ora si appresta ail benvenuto ad una femminuccia. Il parto sembra previsto per il 2 giugno, bambina permettendo, e mentre il futuro neo papà, Alessandro Nasi, e la mamma mostrano orgogliosi il pancione c’è un totale riserbo sul nome della nascitura. View this post on Instagram #35settimane @agn1974 A post shared byŠeredová (@) on Apr 29, 2020 at 12:03pm PDT Neppure a Caterina Balivo, in occasione della puntata di Vieni da me dell’8 maggio, ha voluto sbilanciarsi sul possibile nome della piccolina. Ha però rivelato la metodologia utilizzata per sceglierlo: “Anni fa ho fatto unadie ...