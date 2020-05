Accoltellamento in centro Piacenza | ferito un 59enne salernitano

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– È di un cittadino, il bilancio della violenta lite avvenuta tra due uomini, nella giornata di ieri, in pieno. Alla base della lite tra une un 41enne dominicano, ci sarebbe dei motivi di gelosia legati ad una relazione sentimentale con donna. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto infatti, sembrerebbe che il 41enne abbia estratto un coltellino tipo svizzero e colpito ilad un braccio, dandosi poi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della polizia che hanno fermato l’aggressore, mentre ilè stato trasportato in ospedale per tutte le cure sanitarie del caso. Sulla vicenda proseguono le indagini degli uomini della Polizia. L'articoloinun ...