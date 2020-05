9 maggio 1980: via libera agli stranieri in Italia. Arrivarono campioni e bidoni. Juary: “Venduto all’Avellino e non sapevo neanche dov’era” (Di sabato 9 maggio 2020) “A partire dalla stagione 1980-81 è abolito, per le società della Lega nazionale professionisti, il divieto a tesserare giocatori provenienti da federazioni straniere”. Il 9 maggio 1980 la Federcalcio rese ufficiale quello che era già ufficioso da marzo, quando i presidenti dei club avevano trovato l’accordo sul numero di calciatori stranieri da poter acquistare. Uno per squadra. Le società spingevano da tempo per questa apertura, Juventus e Inter su tutti. Dall’estate del 1964 (Alberto Gallardo al Cagliari e Nestor Combin alla Juve) non si poteva fare acquisti all’estero. Aggirando un po’ i regolamenti qualcosa sarebbe arrivato, oriundi come Dante Mircoli e Carlo Sartori e stranieri di coppa come Roger Magnusson. Nel frattempo le Italiane avevano alzato solo due coppe dei campioni. L’Inter fece in tempo nel 1965 a ... Leggi su ilfattoquotidiano Tito e le sue eredità : 4 Maggio 1980 - quarant'anni dopo

Tito e le sue eredità : 4 Maggio 1980 - quarant'anni dopo

Tito e le sue eredità : 4 Maggio 1980 - quarant'anni dopo (Di sabato 9 maggio 2020) “A partire dalla stagione-81 è abolito, per le società della Lega nazionale professionisti, il divieto a tesserare giocatori provenienti da federazioni straniere”. Il 9la Federcalcio rese ufficiale quello che era già ufficioso da marzo, quando i presidenti dei club avevano trovato l’accordo sul numero di calciatorida poter acquistare. Uno per squadra. Le società spingevano da tempo per questa apertura, Juventus e Inter su tutti. Dall’estate del 1964 (Alberto Gallardo al Cari e Nestor Combin alla Juve) non si poteva fare acquisti all’estero. Aggirando un po’ i regolamenti qualcosa sarebbe arrivato, oriundi come Dante Mircoli e Carlo Sartori edi coppa come Roger Magnusson. Nel frattempo lene avevano alzato solo due coppe dei. L’Inter fece in tempo nel 1965 a ...

istsupsan : 40 anni fa l'eradicazione del #vaiolo???? la prima e unica malattia sconfitta su scala globale, grazie alla… - fattoquotidiano : 9 maggio 1980: via libera agli stranieri in Italia. Arrivarono campioni e bidoni. Juary: “Venduto all’Avellino e no… - SermonetaFutura : RT @istsupsan: 40 anni fa l'eradicazione del #vaiolo???? la prima e unica malattia sconfitta su scala globale, grazie alla #vaccinazione ???? e… - Il_Nerdastro : 'Kill Her, Mommy!'. Sapete chi compie 40 anni oggi? Questo bel ragazzone qua, #JasonVoorhees. Socievole, alla mano,… - fainformazione : Campioni o 'bidoni': quegli indimenticabili giocatori passati in Serie A. Tutta 'colpa' della Corea del Nord...… -