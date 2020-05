Smaila critica i virologi vip: il web s’indigna. E lui ribatte: “Esperti si contraddicono” (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Umberto Smaila, ospite a Mattino cinque, s’è lasciato sfuggire qualche considerazione al vetriolo sui virologi presenzialisti che da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus dispensano pareri (spesso discordanti) che gettano spesso nel panico più cupo gli italiani. Smaila e quel parere “scorretto” «Tutto questo comparto dello spettacolo è assolutamente fermo” ha dichiarato l’ex Gatto di Vicolo Miracoli a Federica Panicucci “Mentre gli esperti, i virologi, gli infettivologi, lavoreranno il doppio o il triplo e guadagneranno tre volte il loro stipendio, c’è gente come noi che rimarrà disoccupata per tanti mesi. A meno che non ci venga dato un aiuto, una mano, soprattutto per quel che riguarda le limitazioni che ci vengono poste in maniera drastica in questo ... Leggi su ilprimatonazionale Umberto Smaila dopo gli insulti ricevuti in rete : “Mi taglierò la lingua. Il mio era un grido di disperazione più che una critica ai virologi” (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag – Umberto, ospite a Mattino cinque, s’è lasciato sfuggire qualche considerazione al vetriolo suipresenzialisti che da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus dispensano pareri (spesso discordanti) che gettano spesso nel panico più cupo gli italiani.e quel parere “scorretto” «Tutto questo comparto dello spettacolo è assolutamente fermo” ha dichiarato l’ex Gatto di Vicolo Miracoli a Federica Panicucci “Mentre gli esperti, i, gli infettivologi, lavoreranno il doppio o il triplo e guadagneranno tre volte il loro stipendio, c’è gente come noi che rimarrà disoccupata per tanti mesi. A meno che non ci venga dato un aiuto, una mano, soprattutto per quel che riguarda le limitazioni che ci vengono poste in maniera drastica in questo ...

“Mentre gli esperti, i virologi, gli infettivologi, lavoreranno il doppio o il triplo e guadagneranno tre volte il loro stipendio, c’è gente come noi che rimarrà disoccupata per tanti mesi”. Parola di ...

