Si è aperta la trattativa tra Conte e Italia viva (Di venerdì 8 maggio 2020) Perfino la partita sulle regolarizzazioni dei lavoratori irregolari non è ancora chiusa. Si va verso l'emersione di braccianti, colf e badanti ma sulla durata dei permessi di soggiorno temporanei il ministro del Lavoro Catalfo - viene riferito da fonti ben informate - ancora frena. La mediazione è quella dei tre mesi, ma l'esponente pentastellata propone al massimo due. Anche perché l'ala M5s contraria "ad un colpo di spugna al lavoro nero" ancora si agita e chiede di limitare la misura solo al comparto agricolo. Niente sanatoria, il 'leitmotiv'. Ma il premier Giuseppe Conte avrebbe rimarcato la necessità di una mediazione. Da qui lo sblocco della trattativa, con il Pd che ha alzato le barricate su questo tema. Altro dossier aperto è quello degli aiuti alle imprese. Sembra tramontare l'ipotesi di qualsiasi tipo di ingresso dello Stato e ... Leggi su agi Federica Panicucci - a rischio Mattino 5? La trattativa è aperta

Milan Rangnick - l’agente frena. Trattativa aperta - l’ex Lipsia studia italiano (Di venerdì 8 maggio 2020) Perfino la partita sulle regolarizzazioni dei lavoratori irregolari non è ancora chiusa. Si va verso l'emersione di braccianti, colf e badanti ma sulla durata dei permessi di soggiorno temporanei il ministro del Lavoro Catalfo - viene riferito da fonti ben informate - ancora frena. La mediazione è quella dei tre mesi, ma l'esponente pentastellata propone al massimo due. Anche perché l'ala M5s contraria "ad un colpo di spugna al lavoro nero" ancora si agita e chiede di limitare la misura solo al comparto agricolo. Niente sanatoria, il 'leitmotiv'. Ma il premier Giuseppeavrebbe rimarcato la necessità di una mediazione. Da qui lo sblocco della, con il Pd che ha alzato le barricate su questo tema. Altro dossier aperto è quello degli aiuti alle imprese. Sembra tramontare l'ipotesi di qualsiasi tipo di ingresso dello Stato e ...

fisco24_info : Si è aperta la trattativa tra Conte e Italia viva: Perfino la partita sulle regolarizzazioni dei lavoratori irregol… - eli_carr : RT @BelpietroTweet: La guerra aperta dal magistrato nel fronte giustizialista non è una questione di carriere. L'ipotesi di una trattativa… - ACoppolino52 : RT @BelpietroTweet: La guerra aperta dal magistrato nel fronte giustizialista non è una questione di carriere. L'ipotesi di una trattativa… - Bomba2H : RT @BelpietroTweet: La guerra aperta dal magistrato nel fronte giustizialista non è una questione di carriere. L'ipotesi di una trattativa… - Isabeau70786095 : RT @BelpietroTweet: La guerra aperta dal magistrato nel fronte giustizialista non è una questione di carriere. L'ipotesi di una trattativa… -

Ultime Notizie dalla rete : aperta trattativa Si è aperta la trattativa tra Conte e Italia viva Yahoo Finanza Si è aperta la trattativa tra Conte e Italia viva

Perfino la partita sulle regolarizzazioni dei lavoratori irregolari non è ancora chiusa. Si va verso l'emersione di braccianti, colf e badanti ma sulla durata dei permessi di soggiorno temporanei il m ...

LA JUVE NON MOLLA GLI ITALIANI, MA CHIEDE LO SCONTO

La Juventus non molla la pista degli italiani e sul mercato continua a seguire i migliori talenti del nostro paese, ma non sembra disponibile a sborsare le stesse cifre di cui si parlava nei mesi scor ...

Perfino la partita sulle regolarizzazioni dei lavoratori irregolari non è ancora chiusa. Si va verso l'emersione di braccianti, colf e badanti ma sulla durata dei permessi di soggiorno temporanei il m ...La Juventus non molla la pista degli italiani e sul mercato continua a seguire i migliori talenti del nostro paese, ma non sembra disponibile a sborsare le stesse cifre di cui si parlava nei mesi scor ...