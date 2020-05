“Racconta la tua quarantena”: il nuovo contest proposto da Guida Editori (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Racconta la tua quarantena. Non importa di cosa si tratta: paura, sorpresa, riscoperta o delusione. Racconta la tua storia personale e questa potrebbe diventare un episodio di una nuova collana Editoriale. A mettere a punto quest’idea è stata l’associazione “Guida alla cultura”, appendice della casa editrice napoletana Guidata da Diego Guida, col progetto “Le parole che contano – Storie di vita in quarantena”. Il contest è aperto ai lettori ed aspiranti scrittori ed è stato organizzato assieme al giornalista Carlo De Cesare. Tutti gli interessati possono inviare la propria storia all’indirizzo mail dalloscaffalealweb@gmail.com, entro lunedì 18 maggio. A partire dal 25 maggio tutti gli scritti saranno esaminati da una giuria tecnica, oltre ad essere pubblicati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Racconta la tua quarantena. Non importa di cosa si tratta: paura, sorpresa, riscoperta o delusione. Racconta la tua storia personale e questa potrebbe diventare un episodio di una nuova collanaale. A mettere a punto quest’idea è stata l’associazione “alla cultura”, appendice della casa editrice napoletanata da Diego, col progetto “Le parole che contano – Storie di vita in quarantena”. Ilè aperto ai lettori ed aspiranti scrittori ed è stato organizzato assieme al giornalista Carlo De Cesare. Tutti gli interessati possono inviare la propria storia all’indirizzo mail dalloscaffalealweb@gmail.com, entro lunedì 18 maggio. A partire dal 25 maggio tutti gli scritti saranno esaminati da una giuria tecnica, oltre ad essere pubblicati ...

