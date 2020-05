“Questa è l’immagine esplicativa di un popolo de****ente” – Il problema dei parchi e dell’infanzia esplicato male (Di venerdì 8 maggio 2020) Ci segnalano i nostri contatti un’immagine, denominata “Questa è l’immagine esplicativa di un popolo de****ente” Dicevamo, ci sono sempre due modi per narrare un problema: uno neutro e corretto, e l’altro scorrettamente orientato. Immaginiamo la crisi Pandemica come un segmento, in cui un determinato evento si situa nel centro. Ai due estremi del segmento abbiamo da un lato l’urlo stentoreo del chiudete tutto per sempre!! Ci uccidete tutti di virus se provate a passare alla fase 2! Dall’altro il riaprite tutto, siamo prigionieri, non solo dovete togliere ogni prescrizione, ma chi invita alla cautela è un sadico dittatore folle che va messo al rogo per il bene di tutti! E nel mezzo, la realtà dei fatti del tutto negletta. Ecco: estemporanee interpretazioni come questa sono all’esatto opposto del segmento rispetto ... Leggi su bufale (Di venerdì 8 maggio 2020) Ci segnalano i nostri contatti un’immagine, denominata “Questa è l’immaginedi unde****ente” Dicevamo, ci sono sempre due modi per narrare un: uno neutro e corretto, e l’altro scorrettamente orientato. Immaginiamo la crisi Pandemica come un segmento, in cui un determinato evento si situa nel centro. Ai due estremi del segmento abbiamo da un lato l’urlo stentoreo del chiudete tutto per sempre!! Ci uccidete tutti di virus se provate a passare alla fase 2! Dall’altro il riaprite tutto, siamo prigionieri, non solo dovete togliere ogni prescrizione, ma chi invita alla cautela è un sadico dittatore folle che va messo al rogo per il bene di tutti! E nel mezzo, la realtà dei fatti del tutto negletta. Ecco: estemporanee interpretazioni come questa sono all’esatto opposto del segmento rispetto ...

