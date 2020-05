Playstation 5, il concept della console: ecco come potrebbe essere (VIDEO) (Di venerdì 8 maggio 2020) Un nuovo VIDEO mostra come potrebbe essere Playstation 5 quando arriverà sugli scaffali entro la fine dell’anno. Mentre la Microsoft ha rivelato già molto della sua Xbox Series X, compresi diversi giochi, la Sony non ha ancora rivelato nulla di ufficiale su come sarà la sua console. Nel frattempo, questo VIDEO messo insieme da un team francese di grafici, mostra l’imminente console in bianco con uno splendido pannello frontale curvo. La console è anche mostrata con una finitura rossa e nera più tradizionale. Il concept design mostra la console con un pannello rimovibile nella parte superiore che copre una turbina di raffreddamento ronzante in basso. Sul retro, è caricato con due porte HDMI, una porta ottica digitale e anche un sacco di porte USB. I creatori del canale YouTube VR4Player hanno pubblicato il VIDEO all’inizio di ... Leggi su italiasera PS5 incontra la prima PlayStation in un nostalgico concept realizzato da un fan (Di venerdì 8 maggio 2020) Un nuovomostra5 quando arriverà sugli scaffali entro la fine dell’anno. Mentre la Microsoft ha rivelato già moltosua Xbox Series X, compresi diversi giochi, la Sony non ha ancora rivelato nulla di ufficiale susarà la sua. Nel frattempo, questomesso insieme da un team francese di grafici, mostra l’imminentein bianco con uno splendido pannello frontale curvo. Laè anche mostrata con una finitura rossa e nera più tradizionale. Ildesign mostra lacon un pannello rimovibile nella parte superiore che copre una turbina di raffreddamento ronzante in basso. Sul retro, è caricato con due porte HDMI, una porta ottica digitale e anche un sacco di porte USB. I creatori del canale YouTube VR4Player hanno pubblicato ilall’inizio di ...

