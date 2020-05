Partorisce in casa ma non sapeva di essere incinta: “Credevo di essere ingrassata durante il lockdown” (Di venerdì 8 maggio 2020) Donna Partorisce in casa ma non sapeva di essere incinta Quanto accaduto a Emma Hindmarsh, 31enne di Sunderland nel Regno Unito, sembra la trama di un film che ha però un lieto fine. La donna, infermiera in un ospedale locale, dopo un turno di 12 ore è tornata a casa. Avvertendo dolori al basso ventre e fitte, la 31enne è andata subito a riposare in camera al piano superiore della casa. Non sapeva che di lì a poco avrebbe messo al mondo il suo secondo figlio, del quale – però – ignorava l’esistenza. Lo scorso 3 maggio l’infermiera, che aveva appena terminato un lungo turno nel reparto psichiatrico dell’ospedale in cui lavora, è tornata a casa, ha cenato ed è salita al piano superiore della sua casa perché non si sentiva molto bene. Dopo aver preso del paracetamolo, le fitte sono diventate ... Leggi su tpi Frattaminore - donna incinta partorisce in casa per paura del ricovero in ospedale

