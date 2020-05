Ospitalità, gli alberghi ripartono, in sicurezza. Ecco come (Di venerdì 8 maggio 2020) Un protocollo per ripartire. In attesa di ricevere indicazioni precise da Palazzo Chigi, gli alberghi siglano e presentano a Governo e Regioni, Accoglienza Sicura, un progetto condiviso e articolato in otto punti, a tutela della salute di dipendenti e ospiti. "Le strutture alberghiere sono pronte a riaprire", si legge in una nota di Confindustria alberghi, "Le aziende sono già impegnate nell'adeguamento delle strutture per implementare operativamente il servizio necessario e garantire la massima incolumità agli ospiti". L'obiettivo è riaprire al più presto. Per salvaguardare i collaboratori in primis, per salvare per quanto possibile la stagione estiva, ma anche perché il rischio è di non riaprire più. Non c'è più tempo. Ne è convinto Sir Rocco Forte, presidente e amministratore delegato di Rocco Forte Hotels, un ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 maggio 2020) Un protocollo per ripartire. In attesa di ricevere indicazioni precise da Palazzo Chigi, glisiglano e presentano a Governo e Regioni, Accoglienza Sicura, un progetto condiviso e articolato in otto punti, a tutela della salute di dipendenti e ospiti. "Le struttureere sono pronte a riaprire", si legge in una nota di Confindustria, "Le aziende sono già impegnate nell'adeguamento delle strutture per implementare operativamente il servizio necessario e garantire la massima incolumità agli ospiti". L'obiettivo è riaprire al più presto. Per salvaguardare i collaboratori in primis, per salvare per quanto possibile la stagione estiva, ma anche perché il rischio è di non riaprire più. Non c'è più tempo. Ne è convinto Sir Rocco Forte, presidente e amministratore delegato di Rocco Forte Hotels, un ...

