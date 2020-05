“Milano rischia di richiudere | è una bomba” | le parole del dottor Galli

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo, ha lanciato l’allarme sulla città, aprendo a scenari decisamente tristi La fase 2 è iniziata con le immagini di Milano, dove la gente si è riversata in strada per passeggiare e svagarsi in giro per i Navigli. Il sindaco della città meneghina Giuseppe Sala ha minacciato una nuova chiusura in caso di ulteriori comportamenti sconsiderati. A destar maggior preoccupazione però sono ledell’infettivologo Massimo, intervistato da La Repubblica. Secondo il medico dell’ospedale Sacco, la città lombarda sarebbe una bomba inesplosa, in quanto sono molti i soggetti che sono stati chiusi in casa con la malattia. A suo parere sono molti i soggetti infettati che adesso riversandosi in stradano di ...