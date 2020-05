Massimo Oddo, Scherzi a parte 2005/ La fobia dei cani: "Erano come leoni!" (Replica) (Di venerdì 8 maggio 2020) Scherzo a Massimo Oddo nel 2005 a Scherzi parte. L'ex calciatore di Lazio e Milan finisce nel mirino degli autori di Mediaset, che lo identificano come vittima perfetta del loro scherzo... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 maggio 2020) Scherzo anel. L'ex calciatore di Lazio e Milan finisce nel mirino degli autori di Mediaset, che lo identificanovittima perfetta del loro scherzo...

Lalalan_ai : Che figura demmerda quella di Massimo Oddo a scherzi a parte. Anche 13 anni dopo. - tw_fyvry : Ma sì, dai... facciamolo uno scherzetto al buio con dei cagnolini che potrebbero strappare le carni al buon Massimo… - _Alessio_88 : Massimo Oddo ancora non sapeva cosa gli sarebbe successo l'anno dopo (ma non solo a lui)... #Scherziaparte - Olty86 : Ettore Bassi ?????? Massimo oddo (che sarà in mutande nello scherzo) ?? #Scherziaparte - sportli26181512 : Oddo sulla lite Ibra-Onyewu: 'Per dividerli Gattuso prese un pugno in faccia': Massimo Oddo, ex terzino del Milan,… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Oddo Massimo Oddo, Scherzi a parte 2005/ La fobia dei cani: 'Erano come leoni!' (Replica) Il Sussidiario.net Massimo Oddo, Scherzi a parte 2005/ La fobia dei cani: “Erano come leoni!” (Replica)

Scherzo a Massimo Oddo nel 2005 a Scherzi Parte. L’ex calciatore di Lazio e Milan finisce nel mirino degli autori di Mediaset, che lo identificano come vittima perfetta del loro scherzo diabolico. Il ...

SCHERZI A PARTE/ Scherzo a Rossella Brescia, Massimo Boldi vestito da Topo Gigio

La stagione televisiva non è ancora finita e, in mancanza di nuovi programmi tv per l’emergenza coronavirus che ha portato alla sospensione di tantissime trasmissioni, Mediaset ha deciso di regalare a ...

Scherzo a Massimo Oddo nel 2005 a Scherzi Parte. L’ex calciatore di Lazio e Milan finisce nel mirino degli autori di Mediaset, che lo identificano come vittima perfetta del loro scherzo diabolico. Il ...La stagione televisiva non è ancora finita e, in mancanza di nuovi programmi tv per l’emergenza coronavirus che ha portato alla sospensione di tantissime trasmissioni, Mediaset ha deciso di regalare a ...