Manutenzione - I controlli da fare sull' auto dopo il lockdown

(Di venerdì 8 maggio 2020) Lemergenza sanitaria per coronavirus non è ancora finita, ma già dal 4 maggio abbiamo assistito a un allentamento delle restrizioni alla circolazione e i primi dati mostrano chiaramente come lmobile sia la protagonista indiscussa degli spostamenti durante la cosiddetta Fase 2. Molte aziende, tuttavia, richiameranno in sede i propri dipendenti solo a partire dal 18 maggio, cioè a metà mese. Per questi, dunque, si avvicina il momento in cui, con molta probabilità, dovranno rimettersi al volante. Dunque, comeper evitare di ritrovarsi con unnon pronta proprio al momento del bisogno? Ecco una serie di consigli per effettuare un piccolo check-up. Primo: i livelli. Il primo controllo daè quello dei livelli.aver aperto il cofano, è necessario verificare che il livello del liquido refrigerante nella vaschetta ...