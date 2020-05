Le mille forme dei pois (Di venerdì 8 maggio 2020) Tutti abbiamo bisogno di un po’ di evasione in questo momento e, grazie al cielo, tra i must dell’estate ci sono loro, i pois. Caldi, giocosi, trendy! I pois imperano ovunque…su pochette, abiti, scarpe e foulard. Foto Courtesy Motivi, Intimissimi e Zara Sulle passerelle di Milano, Parigi , Londra e New York le collezioni di quest’estate hanno reso un vero e proprio tributo a questa stampa che da generazioni non smette di far innamorare le donne. Il top? Sempre in bianco e nero, di diverse dimensioni, ma, a tratti, in un caleidoscopio di colori. Di sicuro il nuovo “pallino” delle Signore per la bella stagione conquista abiti, bluse di seta e accessori.Sono infinite le proposte Couture, come pure quelle delle Maison più blasonate. Foto Courtesy Manila Grace, Oltre, Ottod’Ame Da quelli mignon elegantissimi di Luisa Spagnoli a quelli ... Leggi su dilei (Di venerdì 8 maggio 2020) Tutti abbiamo bisogno di un po’ di evasione in questo momento e, grazie al cielo, tra i must dell’estate ci sono loro, i. Caldi, giocosi, trendy! Iimperano ovunque…su pochette, abiti, scarpe e foulard. Foto Courtesy Motivi, Intimissimi e Zara Sulle passerelle di Milano, Parigi , Londra e New York le collezioni di quest’estate hanno reso un vero e proprio tributo a questa stampa che da generazioni non smette di far innamorare le donne. Il top? Sempre in bianco e nero, di diverse dimensioni, ma, a tratti, in un caleidoscopio di colori. Di sicuro il nuovo “pallino” delle Signore per la bella stagione conquista abiti, bluse di seta e accessori.Sono infinite le proposte Couture, come pure quelle delle Maison più blasonate. Foto Courtesy Manila Grace, Oltre, Ottod’Ame Da quelli mignon elegantissimi di Luisa Spagnoli a quelli ...

Mille pescatori in attesa della cassa integrazione

Un settore che conta più di mille addetti a livello regionale – dei quali 600 a Chioggia che è la marineria ... di responsabilità adottato dalla marineria di Chioggia non può che essere presa ad ...

