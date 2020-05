L’alto rischio di puntare sul rilancio di uno status quo ormai insostenibile

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) Da un’analisi delle oltre 300 misure, implementate nello scorso mese di aprile dai Paesi del G20 per far fronte all’impatto della pandemia, risulta che su una spesa prevista di 7,3 mila miliardi di dollari solo il 4% sarebbe classificabile come “green”, con potenziali effetti di riduzione delle emissioni di gas serra, il 4% come “brown”, perché comporta un aumento delle emissioni di gas serra, e il 92% sarebbe “colourless”, senza colore, perché mantiene loquo.L’analisi, appena pubblicata, è stata svolta da 5 autorevoli economisti, fra i quali Nicholas Stern e Joseph Stiglitz, per conto della Università di Oxford e della Smith School of Enterprise and the Environment (Working Paper No. 20/02).Nel G20 - come non mancano di sottolineare gli autori - ci sono anche i Paesi europei che per le misure ...