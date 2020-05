Infermiera violentata, CUB Trasporti Napoli: “Licenziate responsabili parcheggio” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continuano le polemiche dopo l’episodio di violenza sessuale avvenuto nel Metropark della Stazione Centrale di Napoli che ha visto come vittima un’Infermiera che stava rientrando da lavoro. Sulla vicenda è intervenuta anche l’organizzazione sindacale CUB Trasporti Napoli, che la rilasciato una lunga nota dove, tra le altre cose, chiede il licenziamento dei responsabili del parcheggio. Ecco quanto si legge. “La violenza perpetrata ai danni di una lavoratrice che rientrava a casa dopo il suo turno di servizio presso una struttura ospedaliera, nel parcheggio adiacente alla Stazione di Napoli Centrale, è una ferita che fa molto male. Stiamo parlando di un’area ferroviaria, addirittura posta in zona centrale della Città di Napoli e resa protagonista di un orrore e un danno irreversibile nei confronti ... Leggi su anteprima24 Infermiera violentata a Napoli - il dolore del marito : “Non me lo perdonerò mai!”

