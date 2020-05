Fiumicino: la storia di Myriam, la donna che vive in un container con i suoi bambini, commuove il web (Di venerdì 8 maggio 2020) Un appello al buonsenso e alla generosità è arrivato poche ore fa da una onlus di Fiumicino, Non Solo Pets – a seguito del programma “Storie Italiane” trasmesso da Raiuno questa mattina. La storia di Myriam – che vive da due anni con i suoi bambini in condizioni di grave disagio economico e igienico-sanitarie in un container – non ha lasciato indifferenti gli iscritti della community che conta oggi 1080 membri. “Non è ammissibile – alle soglie del terzo millennio, in una cittadina bella e ricca di risorse come la nostra, a due passi dall’aeroporto intercontinentale più importante d’Europa – che vengano tollerate simili situazioni di emarginazione”, ha dichiarato la dott.ssa Rosanna Sabella, Presidente della onlus nata per promuovere il benessere degli animali e dei loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 maggio 2020) Un appello al buonsenso e alla generosità è arrivato poche ore fa da una onlus di, Non Solo Pets – a seguito del programma “Storie Italiane” trasmesso da Raiuno questa mattina. Ladi– cheda due anni con iin condizioni di grave disagio economico e igienico-sanitarie in un– non ha lasciato indifferenti gli iscritti della community che conta oggi 1080 membri. “Non è ammissibile – alle soglie del terzo millennio, in una cittadina bella e ricca di risorse come la nostra, a due passi dall’aeroporto intercontinentale più importante d’Europa – che vengano tollerate simili situazioni di emarginazione”, ha dichiarato la dott.ssa Rosanna Sabella, Presidente della onlus nata per promuovere il benessere degli animali e dei loro ...

