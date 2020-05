Eurogruppo | il vertice per finalizzare l’accordo sul Mes Si lavora a intesa su ampia

(Di venerdì 8 maggio 2020) Un’interpretazione estremamentedelle spese sanitarie che possono essere finanziate, una maturità dei prestiti a 10 anni e un tasso d’interesse bassissimo, poco sopra lo 0,1% annuo. È questo l’accordo su cui i ministri dei Paesi dell’area euro stanno convergendo. L’, riunito ancora una volta in videoconferenza, deveoggi il lavoro sulla nuova linea di credito pandemica del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), uno degli strumenti destinati ad aiutare i Paesi dell’Eurozona per affrontare la pandemia di Covid-19. La nuova di linea di credito del Mes, dopo l’accordo di oggi, “sarà pienamente operativa a partire da metà maggio“, ha detto il presidente dell’Mario Centeno. “Coprirà i costi sanitari diretti e indiretti, che sono lievitati”, ...

A quanto riferiscono fonti Ue, l’intesa è vicina. La linea di credito potrà essere usata per le spese sanitarie fino al 2% del Pil e i ministri sono d’accordo nel definire queste spese nel loro comple ...Le Borse europee si confermano in territorio positivo, anzi allungano il passo dopo i dati sul lavoro americano: in aprile hanno perso il posto 20,5 milioni di persone e il tasso di disoccupazione è s ...