Covid e pallone | la prima vittima è la Serie C | il presidente Ghirelli nel mirino | le

Nel pallone la prima vittima del Coronavirus è la Serie C: il campionato è finito, ieri la Lega ha decretato lo stop. Ma non è solo sul campo che si vedono le conseguenze della pandemia. Nell'emergenza sono sempre i più deboli a soffrire. I club annaspano, il malumore aumenta e nel caos partono anche le manovre: qualcuno ha messo nel mirino la poltrona del presidente Francesco Ghirelli (che vale tanto in vista delle elezioni della FederCalcio, visto che sposta da sola il 17% dei voti totali), qualcun altro vorrebbe far sparire proprio la Lega. Il presidente Ghirelli è stato il primo a "varcare il Rubicone" dello stop, una decisione che può rivendicare, infatti l'assemblea di ieri è stata relativamente tranquilla. La gestione della Lega resta però complicata: ci sono gli inevitabili scontenti (in particolare ...

Il campionato non ripartirà, i club annaspano, il malumore aumenta e nel caos qualcuno ha messo nel mirino la poltrona del presidente (che vale tanto in vista delle elezioni della FederCalcio, visto ...

"Sono favorevole a tutto ciò che possa rilanciare l’economia locale ma che ci permetta allo stesso tempo di tenere sotto controllo anche la salute pubblica. È la priorità". L’idea della Lega di serie ...

