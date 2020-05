Coronavirus, “Testare, tracciare, trattare”: le tre T della strategia della Toscana per abbassare la curva (Di venerdì 8 maggio 2020) La strategia è chiara e il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, la ripete continuamente sulla scia dei consigli di virologi come il professor Sergio Romagnani: “Testare, tracciare, trattare”. Per questo da giovedì la Toscana ha deciso di introdurre tre nuove iniziative per abbassare ulteriormente la curva del covid-19: in primo luogo anche i medici di famiglia e i pediatri potranno prescrivere i test sierologici, questi ultimi vengono estesi anche a insegnanti, magistrati e migranti e presto arriverà l’obbligo – non più il suggerimento – per i casi positivi di curarsi negli alberghi sanitari. Con questa strategia, sulla scia di quella del Veneto di Luca Zaia, la giunta regionale vuole provare a “testare” più persone possibile in pochi giorni dopo la prima campagna di metà aprile da 140mila kit ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - lettera aperta al Ministro della Salute : “Testare tutti i malati di cancro al polmone con sintomi sospetti” (Di venerdì 8 maggio 2020) Laè chiara e il PresidenteRegione, Enrico Rossi, la ripete continuamente sulla scia dei consigli di virologi come il professor Sergio Romagnani: “Testare,, trattare”. Per questo da giovedì laha deciso di introdurre tre nuove iniziative per abbassare ulteriormente la curva del covid-19: in primo luogo anche i medici di famiglia e i pediatri potranno prescrivere i test sierologici, questi ultimi vengono estesi anche a insegnanti, magistrati e migranti e presto arriverà l’obbligo – non più il suggerimento – per i casi positivi di curarsi negli alberghi sanitari. Con questa, sulla scia di quella del Veneto di Luca Zaia, la giunta regionale vuole provare a “testare” più persone possibile in pochi giorni dopo la prima campagna di metà aprile da 140mila kit ...

