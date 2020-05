Coronavirus, Di Maio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Mes? Se ci sarà poderoso Recovery Fund non ce ne sarà bisogno” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Il governo accederà al Mes sì o no? Se ci sarà un poderoso Recovery Fund, non ci sarà bisogno di nessun altro strumento”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda tutti i venerdì sul Nove alle 22.45 ha commentato l’intesa dell’Eurogruppo sulla nuova linea di credito per la pandemia da 240 miliardi che sarà valida fino al 2022. “Secondo me, nonostante questo accordo, il dibattito è ancora prematuro – ha detto Di Maio – Noi qui stiamo parlando di circa 30 miliardi che vale il Mes per l’Italia, ma noi stiamo lavorando per un accordo per il Recovery Fund che vale tra i 1.500 e 2.000 miliardi. Quindi – ha proseguito Di Maio – se ci sarà un poderoso ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Di Maio ad Accordi&Disaccordi (Nove) : “Sfiducia a Bonafede? Per lui non servono aggettivi - bastano le leggi che ha fatto”

Coronavirus - Di Maio : “Serve un ‘Recovery Plan’ contro la crisi economica per la ricostruzione dell’Europa”

