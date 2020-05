Coronavirus, dall'Eurogruppo via libera al Mes senza condizionalita' (Di venerdì 8 maggio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Accordo raggiunto nell'Eurogruppo sul Meccanismo europeo di stabilita' per l'emergenza sanitaria.I ministri dell'Economia dell'Eurozona hanno stabilito che non ci saranno condizionalita' ne' sorveglianza aggiuntiva e che “l'unico requisito per accedere alla linea di credito sara' che gli Stati membri dell'area dell'euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzarla per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi del Covid-19”, si legge nella dichiarazione congiunta al termine della riunione.“Eurogruppo conferma che il MES potra' offrire finanziamenti per il 2% del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette legate al Covid-19. La Commissione verifichera' solo questo requisito. Non ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : in una Germania sempre più fuori dall’emergenza è allarme contagi nei macelli di carne

Coronavirus De Donno - dalla notizia della cura con il plasma allo stop del suo profilo FB

Coronavirus - via libera dall’Iss alle mascherine fatte in casa : ecco il video-tutorial per realizzarle (Di venerdì 8 maggio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Accordo raggiunto nell'sul Meccanismo europeo di stabilita' per l'emergenza sanitaria.I ministri dell'Economia dell'Eurozona hanno stabilito che non ci saranno' ne' sorveglianza aggiuntiva e che “l'unico requisito per accedere alla linea di credito sara' che gli Stati membri dell'area dell'euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzarla per sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi del Covid-19”, si legge nella dichiarazione congiunta al termine della riunione.“conferma che il MES potra' offrire finanziamenti per il 2% del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette legate al Covid-19. La Commissione verifichera' solo questo requisito. Non ...

caritas_milano : L'allarme di Caritas per i nuovi poveri creati da questa emergenza. Dall'inizio dell'emergenza CoronaVirus è radd… - RaiNews : L'artista britannico dall'identità sconosciuta omaggia l'eroismo di medici e infermiere in prima linea nella lotta… - LegaSalvini : ?????? Bergamo, le autopsie decisive contro i pareri del ministero: «Così abbiamo scoperto come uccide il coronavirus» - ledimiche : RT @LucaGattuso: La curva di crescita dei positivi al #coronavirus dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. Dati del 08/05/2020… - Italpress : Coronavirus, dall’Eurogruppo via libera al Mes senza condizionalita’ -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dall Coronavirus e fase 2: le news di oggi in Italia sui contagi Sky Sport Coronavirus: in Toscana 38 nuovi casi e 15 decessi, di cui 11 nel Fiorentino

Sono 9.721 in Toscana i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti - 147, tutti virali - crescon ...

'Il CdA dell'EPG Spa approva il Bilancio 2019'

Grosseto: Si è riunito lo scorso giovedì 7 maggio, in modo telematico Skype per via dell’emergenza dovuta al Covid-19, il Consiglio d’Amministrazione dell’E.P.G. Spa - Edilizia Provinciale Grossetana ...

Sono 9.721 in Toscana i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti - 147, tutti virali - crescon ...Grosseto: Si è riunito lo scorso giovedì 7 maggio, in modo telematico Skype per via dell’emergenza dovuta al Covid-19, il Consiglio d’Amministrazione dell’E.P.G. Spa - Edilizia Provinciale Grossetana ...