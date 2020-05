Comune di Napoli, bonus disabili: chiarimenti in commissione Welfare (Di venerdì 8 maggio 2020) Comune di Napoli: la commissione Welfare ha affrontato il tema dei chiarimenti all’utenza sull’accesso al bonus per bambini disabili destinato dalla Regione Campania. Con l’assessora alle Politiche sociali Monica Buonanno la commissione Welfare ha ieri affrontato il tema dei chiarimenti all’utenza sull’accesso al bonus di 600 euro destinato dalla Regione, per l’emergenza Covid-19, “in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare”. La presidente della commissione Welfare, Maria Caniglia, ha evidenziato la necessità di chiarire alcuni dubbi sui requisiti per partecipare all’avviso, in particolare sul tema dell’invalidità. Seconda urgenza: quella di prorogare il termine stabilito (18 maggio) per la ... Leggi su 2anews Il preside della facoltà di Medicina : «I tamponi fatti al Napoli non tolgono niente alla gente comune»

Comune di Napoli : chiarimenti sui contributi agli affitti

Comune di Napoli : riaperti dalle 8 alle 15 tutti i parchi pubblici della città (Di venerdì 8 maggio 2020)di: laha affrontato il tema deiall’utenza sull’accesso alper bambinidestinato dalla Regione Campania. Con l’assessora alle Politiche sociali Monica Buonanno laha ieri affrontato il tema deiall’utenza sull’accesso aldi 600 euro destinato dalla Regione, per l’emergenza Covid-19, “in favore delle persone contà anche non grave, con priorità ai bambini contà (anche autistica) in età scolare”. La presidente della, Maria Caniglia, ha evidenziato la necessità di chiarire alcuni dubbi sui requisiti per partecipare all’avviso, in particolare sul tema dell’invalidità. Seconda urgenza: quella di prorogare il termine stabilito (18 maggio) per la ...

NicolaPorro : L'iniziativa del Comune di Napoli per la celebrazione del #1maggio ha dell'incredibile. Ce la racconta Michael Sfar… - gennaromigliore : ‘Arbeit macht frei’, ‘Il lavoro rende liberi’ come le chiamava Primo Levi, le tre parole della derisione. Noi non d… - ciropellegrino : Il Comune di #Napoli ha querelato #Feltri e #Giordano per diffamazione aggravata da odio razziale. @vfeltri… - napolicittametr : - patrizia6119 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il Casino Reale di caccia costruito da Carlo Vanvitelli nel 1782 su una piccola isola del Lago Fusaro (comune… -