Banco dei Pegni boom | sempre più italiani in coda per i prestiti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 maggio 2020) La crisi economica innescata dal lockdown per contenere la pandemia sta obbligandopiùa richiederesu pegno. A dimostrarlo, non sono solo le lunghe code davanti al Monte deidocumentate in questi giorni in tante città italiane, da Roma a Torino. Lo certificano anche i dati: secondo Affide, leader europeo nel campo del credito su pegno, l’incremento delle richieste in tutto lo Stivale è del 30%, tra nuovi clienti e rinnovi di polizze. Le cifre del fenomeno Questo significa chepiùstanno impegnando gioielli di famiglia, preziosi, oggetti di valore, monete e quant’altro per ricevere la liquidità di cui hanno bisogno. Un fenomeno che, secondo le stime del 2020 dell’Associazione Italiana degli Istituti di Credito su pegno (Assopegno), riguarda ogni anno tra le 270.000 e le 300.000 persone ...