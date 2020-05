Anche il Bioparco di Roma a rischio fallimento L’allarme del presidente | “Così non si va

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 maggio 2020)ildella Capitale rischia il collasso da covid 19. “La situazione è molto seria, per il semplice fatto che perdere gli incassi di marzo, aprile e maggio significa pregiudicare completamente l’intera annata”. A lanciare l’allarme è Francesco Petretti,della Fondazionedinella Capitale “I tre mesi primaverili sono quelli che, come visite, sostengono tutto. Non abbiamo tra l’altro ancora certezza che si possa aprire il 18 maggio. Non abbiamo indicazioni se questo flusso di visitatori sarà contingentato o meno. E se dobbiamo dire addio alla presenza di visitatori stranieri. Che rappresentavano più del 50% del totale, almeno per un anno. Con questo quadro è ovvio che la situazione è molto preoccupante“. Se ne parla da almeno un mese. Tra i ...