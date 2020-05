9 maggio 1974, storia di un’evasione (Di venerdì 8 maggio 2020) “Lo statuto dei gabbiani” (ed. Milieu 2012) è il titolo d’un libro che raccoglie gli scritti e racconta la vita del famoso “bandito gentile” Horst Fantazzini, curato dalla compagna Patrizia Diamante con prefazione di Pino Cacucci. In realtà, neanche il titolo riesce a dare l’immagine dell’idea di libertà incarnata da Fantazzini. Forse, volendo parafrasare Rousseau, che nel “Contratto sociale” esordisce con l’affermazione “L’uomo è nato libero, ma dovunque è in catene”, Horst Fantazzini, paragonandosi al gabbiano, nega il concetto stesso di statuto, perché i gabbiani “sono nati per volare liberi e per loro non ci sono statuti, né leggi, né regolamenti”. In “Ormai è fatta!”, trasposto nell’omonimo film di Enzo Monteleone ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 maggio 2020) “Lo statuto dei gabbiani” (ed. Milieu 2012) è il titolo d’un libro che raccoglie gli scritti e racconta la vita del famoso “bandito gentile” Horst Fantazzini, curato dalla compagna Patrizia Diamante con prefazione di Pino Cacucci. In realtà, neanche il titolo riesce a dare l’immagine dell’idea di libertà incarnata da Fantazzini. Forse, volendo parafrasare Rousseau, che nel “Contratto sociale” esordisce con l’affermazione “L’uomo è nato libero, ma dovunque è in catene”, Horst Fantazzini, paragonandosi al gabbiano, nega il concetto stesso di statuto, perché i gabbiani “sono nati per volare liberi e per loro non ci sono statuti, né leggi, né regolamenti”. In “Ormai è fatta!”, trasposto nell’omonimo film di Enzo Monteleone ...

giovannizambito : - AdrianoLocci : Crosby Stills Nash and Young - Old Man Live at Wembley Stadium 1974 - rdegiorgi53 : 9 maggio 1974, storia di un’evasione di Mario Setta - kitersan : RT @BLIND_DATA24: Il 5 maggio 2020 è morto a Florian Schneider, fondatore dei Kraftwerk. Lo voglio ricordare con AUTOBAHN, del 6 novembre d… - iannetts70 : RT @BLIND_DATA24: Il 5 maggio 2020 è morto a Florian Schneider, fondatore dei Kraftwerk. Lo voglio ricordare con AUTOBAHN, del 6 novembre d… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio 1974 9 MAGGIO 1974, STORIA DI UN’EVASIONE politicamentecorretto.com Laura Curino, QUANTA FATICA LE DONNE, AL TEMPO DEL COVID-19

Il sipario è calato lo scorso 3 marzo per non rialzarsi più. Al Giacosa di Ivrea si stava rappresentando l’anteprima di “L’anello forte”, da Nuto Revelli, che avrebbe dovuto poi debuttare il 5 maggio ...

Fase 2 hot, più congiunti di così: il video del sesso sugli scogli diventa virale

PORTO SANT'ELPIDIO - Di sicuro questi non si possono multare, perché di sicuro sono congiunti. Chissà se li ha visti il poliziotto, il carabiniere, il vigile di turno. Il popolo della rete sicuramente ...

Il sipario è calato lo scorso 3 marzo per non rialzarsi più. Al Giacosa di Ivrea si stava rappresentando l’anteprima di “L’anello forte”, da Nuto Revelli, che avrebbe dovuto poi debuttare il 5 maggio ...PORTO SANT'ELPIDIO - Di sicuro questi non si possono multare, perché di sicuro sono congiunti. Chissà se li ha visti il poliziotto, il carabiniere, il vigile di turno. Il popolo della rete sicuramente ...