‘Trono over’, Nicola Vivarelli definisce Jack Vanore “cogl***e di ‘Uomini e Donne’”: arriva la replica dell’ex tronista! (Video) (Di giovedì 7 maggio 2020) Da quando ha fatto il suo ingresso negli studi di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, il giovane ventiseienne, Nicola Vivarelli, non ha fatto altro che far parlare di sé. Determinato a conquistare il cuore della dama Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over, le si era inizialmente presentato online sotto il nickname di Sirius durante il format del dating show riadattato per il periodo di lockdown in piena emergenza Coronavirus. La netta differenza d’età tra i due (ben quarantatré anni) ha suscitato parecchio scalpore sul web, nonostante Nicola avesse dichiarato che il sostanziale gap generazionale non fosse un ostacolo per approfondire la conoscenza. Il web, però, non si è trattenuto, scatenando fin da subito malelingue e dubbi circa il fatto che Nicola sia solo in cerca di visibilità. Molti i ... Leggi su isaechia ‘Trono over’ - le impressioni a caldo di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo il loro primo incontro. Intanto l’agenzia di lui fa una rivelazione

‘Trono over’ - parla l’ex fidanzata del 26enne Nicola Vivarelli : “Non credo nella sua frequentazione con Gemma Galgani perché…”

‘Trono over’ - dal passato del 26enne Nicola Vivarelli spunta un dettaglio che non piacerà alla redazione! (Di giovedì 7 maggio 2020) Da quando ha fatto il suo ingresso negli studi di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, il giovane ventiseienne,, non ha fatto altro che far parlare di sé. Determinato a conquistare il cuore della dama Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over, le si era inizialmente presentato online sotto il nickname di Sirius durante il format del dating show riadattato per il periodo di lockdown in piena emergenza Coronavirus. La netta differenza d’età tra i due (ben quarantatré anni) ha suscitato parecchio scalpore sul web, nonostanteavesse dichiarato che il sostanziale gap generazionale non fosse un ostacolo per approfondire la conoscenza. Il web, però, non si è trattenuto, scatenando fin da subito malelingue e dubbi circa il fatto chesia solo in cerca di visibilità. Molti i ...

IsaeChia : ‘#Tronoover’, #NicolaVivarelli definisce #JackVanore “cogl***e di ‘#UominieDonne’”: arriva la replica dell’ex troni… - oohmygooosh : RT @Iperborea_: Il Trono Classico inserito nel trono Over, con i pezzi da novanta dell'Over che fanno da opinioniste, è l'unico modo per fa… - smirksclue : RT @Iperborea_: Il Trono Classico inserito nel trono Over, con i pezzi da novanta dell'Over che fanno da opinioniste, è l'unico modo per fa… - LoverCarbonara : RT @Iperborea_: Il Trono Classico inserito nel trono Over, con i pezzi da novanta dell'Over che fanno da opinioniste, è l'unico modo per fa… - Chiara_Liga : RT @Iperborea_: Il Trono Classico inserito nel trono Over, con i pezzi da novanta dell'Over che fanno da opinioniste, è l'unico modo per fa… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Trono over’ Maria De Filippi conferma: "Arriva Uomini e Donne degli over 70" TVblog.it