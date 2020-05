Stefano De Martino | flirt con l’attrice ai tempi dell’addio a Belen | chi è la bellissima

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 7 maggio 2020)Desin dalla sua partecipazione come allievo ad Amici, il talent di Maria De Filippi che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo e della tv, si è contraddistinto per la sua bellezza e per il suo avere un forte ascendente sulle donne. Don Giovanni napoletano, il ballerino ha rubato il cuore di innumerevoli donne prima di mettere la testa a posto con la sua attuale moglie, l’argentinaRodriguez. Di lui conosciamo la storia con Emma Marrone, tra le più famose e quella con la danzatrice professionista di Amici Giulia Pauselli, attuale compagna di Marcello Sacchetta. Ma sapete che in passato gli è stato attribuito uncon una meravigliosa attrice? Vediamo chi è.Dee ilcon l’attrice dopoLa presunta storia risalirebbe al lontano 2010, subito dopo la prima rottura di. ...