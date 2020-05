Sistemi sanitari migliori: Italia fuori dalla Top 10 (Di giovedì 7 maggio 2020) Durante la straordinaria emergenza che ha colpito il mondo intero nel 2020, il nostro sistema nazionale ha superato un vero e proprio “stress test” dimostrando una tenuta più che buona. Tuttavia, le parole al miele di cui si sono riempiti la bocca i politici nostrani riguardanti l’efficacia della sanità Italiana si scontrano con una realtà dei fatti un po’ diversa. Nonostante il sistema sanitario Italiano garantisca un livello buono, soprattutto in considerazione del fatto che è finanziato con soldi pubblici, secondo alcuni recenti studi non è certamente d considerarsi il migliore, anzi non rientra nemmeno tra i dieci più efficienti al mondo.Le ricerche del The Legatum Institute indicano infatti un piazzamento appena dignitoso. L’Italia si aggiudica solo la 30esima posizione nella classifica dei migliori Sistemi ... Leggi su caffeinamagazine “La pandemia ha provato tutti i sistemi sanitari. I governi aiutino i poveri” (Di giovedì 7 maggio 2020) Durante la straordinaria emergenza che ha colpito il mondo intero nel 2020, il nostro sistema nazionale ha superato un vero e proprio “stress test” dimostrando una tenuta più che buona. Tuttavia, le parole al miele di cui si sono riempiti la bocca i politici nostrani riguardanti l’efficacia della sanitàna si scontrano con una realtà dei fatti un po’ diversa. Nonostante il sistemano garantisca un livello buono, soprattutto in considerazione del fatto che è finanziato con soldi pubblici, secondo alcuni recenti studi non è certamente d considerarsi il migliore, anzi non rientra nemmeno tra i dieci più efficienti al mondo.Le ricerche del The Legatum Institute indicano infatti un piazzamento appena dignitoso. L’si aggiudica solo la 30esima posizione nella classifica dei...

Le associazioni che operano in ambito HIV hanno inviato una lettera al Ministro della Salute Onorevole Roberto Speranza per capirà cosa accadrà a chi è in cura. Hanno inviato una lettera al Ministro d ...

LONDRA - C’è molta Italia nelle numerose iniziative di solidarietà organizzate a Londra per aiutare i più deboli colpiti dalla pandemia del coronavirus o anche offrire un sostegno al personale in prim ...

