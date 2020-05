“Quindi è così…”. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, arriva la soffiata sul cantante. Cosa sta succedendo (Di giovedì 7 maggio 2020) Erano tornati insieme, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio e sembrava che le cose tra loro andassero davvero bene. Poi la brutta notizia: si sono lasciati di nuovo. E stavolta la Cosa sembra definitiva. Sono state fatte tante ipotesi sulla causa della loro separazione: di recente i due si sono lanciati varie frecciatine tramite i social e Gigi D’Alessio, ospite di Mara Venier, ha anche parlato di tradimento. Stessa Cosa è successa con Francesca Fialdini. Il cantante, ospite del programma “A ruota libera” ha detto: “Io voglio bene a tutti, io sono una persona che ha sempre parlato a cuore aperto e penso sempre che gli altri mi rispondano sempre a cuore aperto. E spesso sono stato tradito proprio da questo! Ero convinto che il mio interlocutore – diciamo – parlasse senza retro pensieri e invece, poi, mi sono ritrovato a ricevere ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 maggio 2020) Erano tornati insieme,D’Alessio e sembrava che le cose tra loro andassero davvero bene. Poi la brutta notizia: si sono lasciati di nuovo. E stavolta lasembra definitiva. Sono state fatte tante ipotesi sulla causa della loro separazione: di recente i due si sono lanciati varie frecciatine tramite i social eD’Alessio, ospite di Mara Venier, ha anche parlato di tradimento. Stessaè successa con Francesca Fialdini. Il, ospite del programma “A ruota libera” ha detto: “Io voglio bene a tutti, io sono una persona che ha sempre parlato a cuore aperto e penso sempre che gli altri mi rispondano sempre a cuore aperto. E spesso sono stato tradito proprio da questo! Ero convinto che il mio interlocutore – diciamo – parlasse senza retro pensieri e invece, poi, mi sono ritrovato a ricevere ...

