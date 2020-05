Quanto guadagna Matteo Salvini | lo stipendio del leader della Lega

(Di giovedì 7 maggio 2020): lodelil? È la domanda che molti cittadini si fanno ponendo soprattutto in questo periodo, contraddistinto dall’emergenza Coronavirus e dalla crisi economica che ne conseguirà. Il tema dei costipolitica, infatti, è sempre molto attuale e sta tornando sempre più al centro del dibattito politico a causa delle ristrettezze economiche con i quali devono e dovranno fare moltissimi cittadini. Ma qual è lodie senatore? In qualità di senatoreRepubblica, carica che ricopre dal 4 marzo 2018,14.634 euro al mese, senza contare i rimborsi spese annessi al ruolo di parlamentare che variano a seconda dei casi. Perriguarda il ruolo di segretario...

Quanto guadagna il leader della Lega Matteo Salvini? È la domanda che molti cittadini si fanno ponendo soprattutto in questo periodo, contraddistinto dall'emergenza Coronavirus e dalla crisi economica ...