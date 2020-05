Pallanuoto | Vincenzo Renzuto Iodice | “Quando stiamo insieme 2 mesi | il Settebello è

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 maggio 2020) Nato e cresciuto nella sua Napoli, nel Posillipo,a 27 anni è ormai tra le stelle dellaitaliana. Il campano ha deciso di volare prima all’estero, nello Jug, per poi trasferirsi nella corazzata Pro Recco. Nel frattempo non sono mancate le esperienze con il, dove si è messo in luce conquistando il clamoroso trionfo mondiale di Gwangju 2019. L’obiettivo ora è diretto verso Tokyo 2021, per i Giochi del prossimo anno. L’abbiamo ascoltato in esclusiva per OA Sport. Come hai vissuto la quarantena? “In Liguria da solo. Ho fatto quello che hanno fatto un po’ tutti, ho imparato a cucinare un po’ meglio, studiare, ho fatto degli esami online e ora me ne manca uno solo alla laurea. In più ho fatto allenamento ogni giorno con il preparatore. Queste erano le nostre giornate. Torneremo ad ...