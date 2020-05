Ordinanza Comune: per diverse attività orari scaglionati (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’Ordinanza che, dal 18 maggio al 21 giugno 2020, disciplina gli orari di apertura delle attivita’ commerciali, artigianali e produttive, incluse nella “Fase 2” definita dal Governo per la progressiva ripresa dell’economia nazionale. “L’obiettivo – spiega la sindaca Virginia Raggi – e’ quello di favorire la ripartenza del tessuto produttivo garantendo contemporaneamente la sicurezza collettiva. Abbiamo quindi messo a punto tre fasce orarie diversificate per tipologia d’esercizio, dal lunedi’ al sabato, in modo da diluire la distribuzione dei flussi di persone sul territorio nel corso delle giornate. Bisogna consentire il raggiungimento dei luoghi di lavoro e l’accesso alle attivita’ evitando quanto piu’ possibile gli assembramenti di ... Leggi su romadailynews Coronavirus - c’è l’ordinanza che assegna i soldi per i buoni spesa. Ecco quanto avrà a disposizione ogni Comune

Ordinanza anti-fughe. E’ vietato spostarsi dal proprio Comune con qualsiasi mezzo. Salvo per lavoro e motivi di salute

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza Comune Ordinanza sindaco Ferrara, il ministro Boccia: «Mette in pericolo la sicurezza dei lavoratori» Corriere della Sera Coronavirus Latina, dal Comune un piano estivo alternativo a nidi e asili

L'amministrazione comunale di Latina è al lavoro per predisporre iniziative detinate ai bambini e più in generale al sistema scolastico. L'argomento è stato al centro di una riunione della Commssione ...

Ostia, Si: "Mentre l'amministrazione dorme, i concessionari si organizzano: voci di prezzi triplicati"

Ostia - "Non c’è pace sul mare di Roma. Lo avevamo preannunciato da tempo: l’emergenza sanitaria rischia di essere una vera manna dal cielo per chi vuole privatizzare di fatto il mare e le spiagge al ...

