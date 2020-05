Nina Moric interrompe e cancella la diretta del figlio Carlos: ‘Nessuna onorabilità, non si farà mai più’ (Di giovedì 7 maggio 2020) Carlos Maria Corona è il figlio 17enne di Nina Moric e Fabrizio Corona. Spesso è apparso sui profili social dei genitori e ad un certo appunto – in accordo col padre – aveva aperto il suo di profilo, con la madre però totalmente contraria. Nina infatti quando si tratta di Carlos diventa una mamma tigre pronta a difenderlo con le unghie, cosa che ha fatto anche ieri sera. Carlos ha infatti voluto fare una diretta Instagram dal profilo della madre, ma i leoni da tastiera non si sono fermati neppure di fronte ad un minorenne e gli hanno posto domande delicate. Immediato l’intervento di Nina Moric che visto il tenore dei quesiti ha interrotto la diretta, l’ha cancellata e ha poi commentato nelle Storie. “Carlos ha voluta fare una diretta sul mio profilo Instagram. Spesso e volentieri chi mi segue sa che lui ha un pensiero molto profondo ... Leggi su tvzap.kataweb Rivelazione di Nina Moric su Elena Morali : ‘E’ ricattata da Luigi Favoloso’

Nina Moric interrompe e cancella la diretta del figlio Carlos : «Basta così - vergognatevi»

Luigi Favoloso Vs Nina Moric/ "Usare Elena Morali per buttare fango? Sono Incaz*ato!" (Di giovedì 7 maggio 2020)Maria Corona è il17enne die Fabrizio Corona. Spesso è apparso sui profili social dei genitori e ad un certo appunto – in accordo col padre – aveva aperto il suo di profilo, con la madre però totalmente contraria.infatti quando si tratta didiventa una mamma tigre pronta a difenderlo con le unghie, cosa che ha fatto anche ieri sera.ha infatti voluto fare unaInstagram dal profilo della madre, ma i leoni da tastiera non si sono fermati neppure di fronte ad un minorenne e gli hanno posto domande delicate. Immediato l’intervento diche visto il tenore dei quesiti ha interrotto la, l’hata e ha poi commentato nelle Storie. “ha voluta fare unasul mio profilo Instagram. Spesso e volentieri chi mi segue sa che lui ha un pensiero molto profondo ...

stanzaselvaggia : Ieri (che novità) nel programma di Barbara D’Urso è stata data una informazione sbagliata e pericolosa: NON è vero… - KontroKulturaa : Rivelazione di Nina Moric su Elena Morali: 'E' ricattata da Luigi Favoloso' - - GiampyMee : RT @stanzaselvaggia: Ieri (che novità) nel programma di Barbara D’Urso è stata data una informazione sbagliata e pericolosa: NON è vero che… - zazoomblog : Nina Moric interrompe e cancella la diretta del figlio Carlos: «Basta così vergognatevi» - #Moric #interrompe… - entrechatquatre : RT @stanzaselvaggia: Ieri (che novità) nel programma di Barbara D’Urso è stata data una informazione sbagliata e pericolosa: NON è vero che… -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric Nina Moric interrompe la diretta del figlio Carlos: «Basta così, vergognatevi» Il Messaggero Nina Moric interrompe e cancella la diretta del figlio Carlos: ‘Nessuna onorabilità, non si farà mai più’

Carlos Corona è il figlio 17enne di Nina Moric e Fabrizio Corona. Spesso è apparso sui profili social dei genitori e ad un certo appunto – in accordo col padre – aveva aperto il suo di profilo, con la ...

Nina Moric interrompe e cancella la diretta del figlio Carlos: «Basta così, vergognatevi»

Diretta Instagram con imprevisto per Nina Moric e suo figlio Carlos Maria Corona. Il 17enne aveva deciso di interagire con i followers della madre dal suo account, ma qualcosa è andato storto e l'ex m ...

Carlos Corona è il figlio 17enne di Nina Moric e Fabrizio Corona. Spesso è apparso sui profili social dei genitori e ad un certo appunto – in accordo col padre – aveva aperto il suo di profilo, con la ...Diretta Instagram con imprevisto per Nina Moric e suo figlio Carlos Maria Corona. Il 17enne aveva deciso di interagire con i followers della madre dal suo account, ma qualcosa è andato storto e l'ex m ...