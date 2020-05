Niente escursioni a Valbondione Le vieta un’ordinanza del sindaco (Di giovedì 7 maggio 2020) Da giovedì 7 maggio chi desidera recarsi in montagna nel Comune di Valbondione, per attività fisica o motoria, non potrà raggiungere il paese in automobile, ma solo a piedi o in bicicletta , lasciando l’auto fuori dal confine comunale. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 maggio 2020) Da giovedì 7 maggio chi desidera recarsi in montagna nel Comune di, per attività fisica o motoria, non potrà raggiungere il paese in automobile, ma solo a piedi o in bicicletta , lasciando l’auto fuori dal confine comunale.

denne_red : @artatamente @inthehobbithole Qua in Emilia Romagna hanno detto ok alle escursioni dove ti pare ma ci devi andare d… - waitingforthom : Volevo avvisare le mie compagne di questo viaggio assurdo che io NON SO ANDARE IN BICICLETTA quindi nulla niente es… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente escursioni Niente escursioni a Valbondione Le vieta un'ordinanza del sindaco L'Eco di Bergamo Niente escursioni a Valbondione Le vieta un’ordinanza del sindaco

Da giovedì 7 maggio chi desidera recarsi in montagna nel Comune di Valbondione, per attività fisica o motoria, non potrà raggiungere il paese in automobile, ma solo a piedi o in bicicletta , lasciando ...

Coronavirus, riaprono le isole ma Capri frena. Il sindaco Lembo: qui niente gite

Capri riapre. Ad annunciarlo è il governatore De Luca che toglie il freno alla ripartenza delle isole del Golfo voluto dai sindaci: da Capri a Ischia e Procida. Lunedì prossimo — salvo ulteriori ordin ...

Da giovedì 7 maggio chi desidera recarsi in montagna nel Comune di Valbondione, per attività fisica o motoria, non potrà raggiungere il paese in automobile, ma solo a piedi o in bicicletta , lasciando ...Capri riapre. Ad annunciarlo è il governatore De Luca che toglie il freno alla ripartenza delle isole del Golfo voluto dai sindaci: da Capri a Ischia e Procida. Lunedì prossimo — salvo ulteriori ordin ...