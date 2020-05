Nella mia Jungla si può ridere su tutto Sul virus e sui santi

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 7 maggio 2020) Laura Rio Il suo programma su RaiPlay è una sorpresa. "Affronto i grandi problemi della famiglia" Si; scherzare su. Pure sui diritti dei lavoratori. Sui dogmi, sulle credenze, sulle ideologie. Pure sulla Pasqua. E sui. Perché «la risata libera spazio nell'anima per lasciare posto alla speranza». E Giovanni Scifoni è un turbine di simpatia e ironia, un flusso di coscienza tempestoso e irresistibile. Il suo video dedicato alla festa del Primo maggio ha sbancato su Raiplay. E' il debutto della nuova serie La miarealizzata da Rai Fiction (Ruvido Produzioni) per la piattaforma on line della tv di Stato, un surreale Hellzapoppin sulle nostre nevrosi e follie, amplificate dalla clausura. Un lavoro che per Scifoni, attore, scrittore, fumettista, arriva da lontano: i suoi video da anni spopolano sui social, soprat...