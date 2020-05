MiBACT | cosa fa

Leggi su studiocataldi

(Di giovedì 7 maggio 2020) Cos'è ilFunzioni delOrganizzazione del ministero per i beni e le attività culturaliCos'è ilTorna suè l'acronimo di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Si tratta di un dicastero del Governo, che nasce nel 1974 con il nome di Ministero per i beni culturali e l'ambiente e che nel tempo cambia denominazione diverse volte. Nel 1998 il Ministero acquisisce il nome attuale e ad esso vengono affidate competenze in ambito sportivo e dello spettacolo. Nel 2006 la materia dello sport viene assegnata a un dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, ma la responsabilità resta affidata al Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministero cambia nome nuovamente nel 2013 e nel 2018, per tornare infine alla denominazione attuale con ...